В дома жителей Мариуполя оккупанты заселяют неизвестных

"О том, что у меня живут люди, я узнала раньше, но потому, что связи с родственниками нет, надеялась, что это сестра из 23 МКР. Но сегодня мне сообщили, что поселковый совет дал разрешение определенным людям. Я не могу представить, что такое может быть в цивилизационном мире. Больно отдавать себе отчет, что это происходит в нашем родном городе", - рассказала жительница мариупольского поселка Старый Крым.

Отмечается, что это не редкий случай, когда российские оккупанты заселяют в чужие дома и квартиры тех людей, кого сами оставили без крова.

"Более того, когда приезжают владельцы за своими вещами, новые жильцы могут их не отдать", - добавляют в местном совете.