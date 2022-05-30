В Мариуполе россияне завершили грузить украинскую сталь на корабли, их готовят к отправке

Российские захватчики продолжают мародерить в Мариуполе. Они уже завершили погрузку своего корабля украинской сталью и собираются вывезти ее в Ростов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.