ru ua
Пн, 30 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Мариуполе россияне завершили грузить украинскую сталь на корабли, их готовят к отправке

Новина українською →
Украина, Понедельник 30 мая 2022 19:16
В Мариуполе россияне завершили грузить украинскую сталь на корабли, их готовят к отправке Фото: россияне вывозят из Мариуполя украинскую сталь (фото facebooc.com.navy.mil.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские захватчики продолжают мародерить в Мариуполе. Они уже завершили погрузку своего корабля украинской сталью и собираются вывезти ее в Ростов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, в Мариупольском порту оккупанты закончили погрузку рулонной стали на судно РМ3 класса "Славутич" под флагом России.

"Выход из акватории порта предварительно запланирован на утро завтра. Пункт назначения - Ростов-на-Дону. Официальное мародерство России можно считать начатым. Ярость. Просто Ярость!", - возмущается Андрющенко.

Напомним, на днях в порт Мариуполя зашло российское грузовое судно типа "река-море". На него загружают металл, принадлежащий Украине.

В мэрии сообщили, что 28 мая коллаборанты начали грузить металлопродукцию в порту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Около 30 350 военных и почти 1350 танков: названы потери России
Около 30 350 военных и почти 1350 танков: названы потери России
DAILY
Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть