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У Маріуполі окупанти збирають автомобілі, які містяни залишили, тікаючи від війни

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Україна, Вівторок 31 травня 2022 20:12
У Маріуполі окупанти збирають автомобілі, які містяни залишили, тікаючи від війни Фото: Маріуполь (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Всі автівкі знайдені в Маріуполі (цілі та пошкоджені) без власників окупанти почали звозити на майданчик ринку "Азовський". Це роблять нібито для обліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Якщо власники не з’являться протягом місяця (фактично до 01.07) всі автівки будуть визнані власністю "молодої республіки".

"Другй крок після обліку нерухомості до повного розкрадання майна маріупольців. Того, що дивом вціліло після авіабомб, Градів та Смерчів", - написав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, у будинки маріупольців, які виїхали з окупованої території, заселяють невідомих. Такий дозвіл видають окупанти.

Вчора ми повідомляли, в маріупольському порту окупанти закінчили навантаження рулоної сталі на судно РМ3 класу "Славутич" під прапором Росії.

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