У Маріуполі окупанти збирають автомобілі, які містяни залишили, тікаючи від війни

Всі автівкі знайдені в Маріуполі (цілі та пошкоджені) без власників окупанти почали звозити на майданчик ринку "Азовський". Це роблять нібито для обліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Якщо власники не з’являться протягом місяця (фактично до 01.07) всі автівки будуть визнані власністю "молодої республіки". "Другй крок після обліку нерухомості до повного розкрадання майна маріупольців. Того, що дивом вціліло після авіабомб, Градів та Смерчів", - написав Петро Андрющенко.