В Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на драмтеатр, где прятались сотни людей

Сейчас информация о пострадавших уточняется.

"Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после бомбежки разрушилась центральная часть Драматического театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.

В театре скрывалось почти тысяча гражданских мариупольцев. Многие местные жители прятались в нем с маленькими детьми.

Отмечается, что этот театр был прибежищем, в котором люди спасались от обстрелов.

В Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на Драматический театр (t.me informatsia_obstanovka)

На Драматический театр в Мариуполе сбросили бомбу (t.me.mariupolnow)