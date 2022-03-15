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Из Мариуполя гуманитарным коридором выехало почти 20 тысяч человек

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Мариуполь, Вторник 15 марта 2022 21:26
Из Мариуполя гуманитарным коридором выехало почти 20 тысяч человек Эвакуация из Мариуполя (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты уже длительное время не прекращают обстрелы Мариуполя. Также они препятствуют поставкам в город продуктов и медикаментов. Сегодня гуманитарными коридорами на частных автомобилях из города выехали более 20 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко.

В частности, по состоянию на 20:40 15 марта из Мариуполя гуманитарным коридором на частных авто выехали почти 20 тысяч человек. Многие машины уже прибыли в Запорожье.

По словам Тимошенко, этих 20 тысяч человек выехали на 4 тысяч машин. 570 из них уже прибыли в Запорожье.

Также другие останутся на ночь в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей. Отмечается, что всем эвакуированным оказывают необходимую помощь.

По словам заместителя руководителя ОП, в целом гуманитарными коридорами 15 марта удалось эвакуировать из заблокированных городов по меньшей мере 29 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что из Мариуполя уже выехали 2 тысячи легковых машин.

Также мы писали, что российские оккупанты в Мариуполе взяли в заложники врачей и пациентов.

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