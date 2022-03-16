RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маріуполі окупанти скинули бомбу на драмтеатр, де ховалися сотні людей

Окупанти скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі (planeta.com)
Автор: Тетяна Самарук

У Маріуполі російські окупанти скинули бомбу на Драматичний театр. Зазначається, що у приміщенні ховалися сотні людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище.

В театрі переховувалось майже тисяча цивільних маріупольців. Багато місцевих мешканців ховались в ньому з маленькими дітьми.

Зазначається, що цей театр був прихистком, в якому люди рятувались від обстрілів.

У Маріуполі окупанти скинули бомбу на Драматичний театр (t.me informatsia_obstanovka)

На Драматичний театр у Маріуполі скинули бомбу (t.me.mariupolnow)

Раніше ми повідомляли, що з Маріуполя гуманітарним коридором виїхало майже 20 тисяч людей.

Також ми писали, що ЗСУ відбили ворожі атаки на Маріуполь і змусили відступити з втратами.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВторгнення Росії до України