У Маріуполі окупанти скинули бомбу на драмтеатр, де ховалися сотні людей

Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище.

В театрі переховувалось майже тисяча цивільних маріупольців. Багато місцевих мешканців ховались в ньому з маленькими дітьми.

Зазначається, що цей театр був прихистком, в якому люди рятувались від обстрілів.

У Маріуполі окупанти скинули бомбу на Драматичний театр (t.me informatsia_obstanovka)

На Драматичний театр у Маріуполі скинули бомбу (t.me.mariupolnow)