У Маріуполі окупанти поширюють фейк, що Запоріжжя не приймає біженців, і треба їхати в РФ

В Маріуполі російські окупанти в гучномовці оголошують фейкову інформацію, що Запоріжжя не приймає вимушених переселенців. Зокрема, людям нібито потрібно їхати в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

Окупанти говорять маріупольцям, що Запоріжжя їх не прийматиме

"Росіяни оголошують, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в Росію, а також що Одесу вже взяли", - йдеться у повідомленні.

Також у Нікольському загарбники наголошують, що єдина можливість евакуації - автобусами в Ростов, а Україна їх нібито кинула напризволяще.

Однак, у міській раді наголошують, що все це фейк, щоб не тільки зірвати евакуаційний процес, а й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни.

Зазначається, що наразі триває евакуація в Запоріжжя, де чекають кожного маріупольця. Евакуація з Нікольського також в процесі.