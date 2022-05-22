У Маріуполі окупанти планують ввести освіту РФ. Незгодним загрожують "наслідками"
У Маріуполі окупанти планують з нового навчального року впровадити російські "стандарти освіти". Незгодним вчителям загрожують "негативними наслідками".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену з прав людини Людмилу Денісову.
Як зазначає омбудсмен, в перехідний період на "російські стандарти" в школах Маріуполя викладатимуть три предмети:
- Російська мова і літературу;
- історію Росії;
- математика.
Окупаційна влада вже провела збори з вчителями. Педагогів примушуються до співпраці в організації освітнього процесу. "Незгодним загрожують "негативними" наслідками - від "фільтраційних таборів" до обмеження "гуманітарної" допомоги", - уточнила Денісова.
Нагадаємо, на захоплених територіях окупаційна влада примусово впроваджує в українських навчальних закладах "стандарти російської освіти". Відомо, що близько 3,5 тисячі викладачів вже проходять перепідготовку.
Зазначимо, напередодні окупанти оголосили про створення в Маріуполі "добровільних дружин". Жителів міста хочуть залучити до патрулювання вулиць і пошуку фахівців, включаючи вчителів.
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