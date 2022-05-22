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У Маріуполі окупанти планують ввести освіту РФ. Незгодним загрожують "наслідками"

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Маріуполь, Неділя 22 травня 2022 17:44
У Маріуполі окупанти планують ввести освіту РФ. Незгодним загрожують "наслідками" Фото: окупанти планує перевести освіту в Маріуполі на" стандарти РФ " (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Маріуполі окупанти планують з нового навчального року впровадити російські "стандарти освіти". Незгодним вчителям загрожують "негативними наслідками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену з прав людини Людмилу Денісову.

Як зазначає омбудсмен, в перехідний період на "російські стандарти" в школах Маріуполя викладатимуть три предмети:

  • Російська мова і літературу;
  • історію Росії;
  • математика.

Окупаційна влада вже провела збори з вчителями. Педагогів примушуються до співпраці в організації освітнього процесу. "Незгодним загрожують "негативними" наслідками - від "фільтраційних таборів" до обмеження "гуманітарної" допомоги", - уточнила Денісова.

Нагадаємо, на захоплених територіях окупаційна влада примусово впроваджує в українських навчальних закладах "стандарти російської освіти". Відомо, що близько 3,5 тисячі викладачів вже проходять перепідготовку.

Зазначимо, напередодні окупанти оголосили про створення в Маріуполі "добровільних дружин". Жителів міста хочуть залучити до патрулювання вулиць і пошуку фахівців, включаючи вчителів.

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