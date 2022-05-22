У Маріуполі окупанти планують ввести освіту РФ. Незгодним загрожують "наслідками"

Фото: окупанти планує перевести освіту в Маріуполі на" стандарти РФ " (facebook.com/denisovaombudsman)

У Маріуполі окупанти планують з нового навчального року впровадити російські "стандарти освіти". Незгодним вчителям загрожують "негативними наслідками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену з прав людини Людмилу Денісову.