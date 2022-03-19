UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе оккупанты надевают на жителей белые повязки, чтобы их путали с военными

В Мариуполе оккупанты придумали очередную провокацию (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские защитники рассказали, что оккупанты советуют жителям Мариуполя одевать белые повязки. Они объясняют это тем, что это будет выделять гражданское население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полк "Азов".

Отмечается, что агрессор это делает для того, чтобы рядовых жителей путали с российскими военными.

В "Азове" отмечают, что белыми повязками россияне определяют свою путинскую армию. Таким образом, они прячутся за гражданскими и подвергают их дополнительной опасности.

"Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации врага!",- говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что оккупанты распространяют фейк, чтобы срывать эвакуации из Мариуполя в Запорожье.

Также мы писали, что показали, как выглядит Мариупольский драмтеатр после авиаудара.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВторжение России в Украину