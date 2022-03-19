В Мариуполе оккупанты надевают на жителей белые повязки, чтобы их путали с военными

Отмечается, что агрессор это делает для того, чтобы рядовых жителей путали с российскими военными.

В "Азове" отмечают, что белыми повязками россияне определяют свою путинскую армию. Таким образом, они прячутся за гражданскими и подвергают их дополнительной опасности.

"Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации врага!",- говорится в сообщении.