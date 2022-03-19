В Мариуполе оккупанты надевают на жителей белые повязки, чтобы их путали с военными

Украинские защитники рассказали, что оккупанты советуют жителям Мариуполя одевать белые повязки. Они объясняют это тем, что это будет выделять гражданское население.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полк "Азов".
Отмечается, что агрессор это делает для того, чтобы рядовых жителей путали с российскими военными.
В "Азове" отмечают, что белыми повязками россияне определяют свою путинскую армию. Таким образом, они прячутся за гражданскими и подвергают их дополнительной опасности.
"Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации врага!",- говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что оккупанты распространяют фейк, чтобы срывать эвакуации из Мариуполя в Запорожье.
Также мы писали, что показали, как выглядит Мариупольский драмтеатр после авиаудара.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!