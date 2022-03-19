У Маріуполі окупанти вдягають на мешканців білі пов'язки, щоб їх плутали з військовими

Українські захисники розповіли, що окупанти радять мешканцям Маріуполя одягати білі пов'язки. Вони пояснюють це тим, що це виділятиме цивільне населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на полк "Азов".
Зазначається, що агресор це робить для того, аби пересічних мешканців плутали з російськими військовими.
В "Азові" наголошують, що білими пов'язками росіяни визначають свою путінську армію. Таким чином, вони ховаються за цивільними й наражають їх на додаткову небезпеку.
"Будьте обережні та не піддавайтесь на провокації ворога!", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що окупанти поширюють фейк, аби зривати евакуації з Маріуполя в Запоріжжя.
Також ми писали, що показали, як виглядає Маріупольський драмтеатр після авіаудару.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!