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У Маріуполі окупанти вдягають на мешканців білі пов'язки, щоб їх плутали з військовими

У Маріуполі окупанти вигадали чергову провокацію (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Українські захисники розповіли, що окупанти радять мешканцям Маріуполя одягати білі пов'язки. Вони пояснюють це тим, що це виділятиме цивільне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на полк "Азов".

Зазначається, що агресор це робить для того, аби пересічних мешканців плутали з російськими військовими.

В "Азові" наголошують, що білими пов'язками росіяни визначають свою путінську армію. Таким чином, вони ховаються за цивільними й наражають їх на додаткову небезпеку.

"Будьте обережні та не піддавайтесь на провокації ворога!", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що окупанти поширюють фейк, аби зривати евакуації з Маріуполя в Запоріжжя.

Також ми писали, що показали, як виглядає Маріупольський драмтеатр після авіаудару.

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