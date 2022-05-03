В Мариуполе оккупанты начали регистрацию частного жилья: ищут заброшенные дома

В помещении школы №9 Мариуполя оккупанты начали регистрацию частного жилья.

"Формально-для определения размера компенсации за жилье. Фактически - для проведения инвентаризации и “легализации” фактического присвоения имущества оккупантами", - пишет Андрющенко. По его словам, оккупанты для создания иллюзии законности применят процедуру признания имущества бесхозным или вымороченным, которую уже успешно опробовали в Донецке.

Что касается государственного и коммунального имущества, то за подписью главаря Пушилина оно уже "считается" собственностью оккупантов.

"Неудивительно, что они восхищаются флагом СССР. Воры и мародеры. Ничего нового", - добавил Петр Андрющенко.