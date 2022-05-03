UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе оккупанты начали регистрацию частного жилья: ищут заброшенные дома

Фото: Мариуполь (mariupol.mow)
Автор: Евгений Прокопенко

В Мариуполе оккупанты начали регистрацию жилья. Фиксируют случаи разрушений будто бы для компенсации владельцам. На самом же деле, считает мэрия, хотят вычислить заброшенные дома, чтобы завладеть собственностью мариупольцев, которые бежали от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

В помещении школы №9 Мариуполя оккупанты начали регистрацию частного жилья.

"Формально-для определения размера компенсации за жилье. Фактически - для проведения инвентаризации и “легализации” фактического присвоения имущества оккупантами", - пишет Андрющенко.По его словам, оккупанты для создания иллюзии законности применят процедуру признания имущества бесхозным или вымороченным, которую уже успешно опробовали в Донецке.

Что касается государственного и коммунального имущества, то за подписью главаря Пушилина оно уже "считается" собственностью оккупантов.

"Неудивительно, что они восхищаются флагом СССР. Воры и мародеры. Ничего нового", - добавил Петр Андрющенко.

Напомним, колонна эвакуированных гражданских с мариупольского завода "Азовсталь", которые выехали 1 мая по открытому гуманитарному коридору, по состоянию на вечер 2 мая еще не добралась до Запорожья, рассказали в областной военной администрации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВойна в Украине