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У Маріуполі окупанти розпочали реєстрацію приватного житла: шукають покинуті будинки

Фото: Маріуполь (mariupol.mow)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Маріуполі окупанти розпочали реєстрацію житла. Фіксують випадки руйнувань ніби-то для компенсації власникам. Насправді ж, вважає мерія, хочуть вирахувати покинуті будинки, щоб заволодіти власністю маріупольців, які втекли від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

В приміщенні школи №9 Маріуполя окупанти розпочали реєстрацію приватного житла.

"Формально - для визначення розміру компенсації за житло. Фактично - для проведення інвентаризації та “легалізації” фактчного привласнення майна окупантами", - пише Андрющенко.За його словами, окупанти для створення іллюзії законності застосують процедуру визнання майна безхозним або вимороченим, яку вже успішно опробували в Донецьку.

Щодо державного та комунального майна, то за підписом ватажка Пушиліна воно вже "вважається" власністю окупантів.

"Не дивно, що вони захоплюються прапором СРСР. Крадії і мародери. Нічого нового", - додав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, колона евакуйованих цивільних з маріупольського заводу "Азовсталь", які виїхали 1 травня по відкритому гуманітарному коридору, станом на вечір 2 травня ще не дісталася до Запоріжжя, розповіли в обласній військовій адміністрації.

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