У Маріуполі окупанти розпочали реєстрацію приватного житла: шукають покинуті будинки

В приміщенні школи №9 Маріуполя окупанти розпочали реєстрацію приватного житла.

"Формально - для визначення розміру компенсації за житло. Фактично - для проведення інвентаризації та “легалізації” фактчного привласнення майна окупантами", - пише Андрющенко. За його словами, окупанти для створення іллюзії законності застосують процедуру визнання майна безхозним або вимороченим, яку вже успішно опробували в Донецьку.

Щодо державного та комунального майна, то за підписом ватажка Пушиліна воно вже "вважається" власністю окупантів.

"Не дивно, що вони захоплюються прапором СРСР. Крадії і мародери. Нічого нового", - додав Петро Андрющенко.