В Мариуполе насмерть засыпало песком двух детей

В Мариуполе в заброшенном ангаре насмерть засыпало песком двух детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что накануне вечером в службу спасения поступил звонок о несчастном случае на перекрестке улицы Очаковской и переулка Песчаного. По данным спасателей, на территории заброшенного ангара произошло осыпание песка, в результате чего погибли двое мальчиков 2007 и 2008 годов рождения. Тела погибших достали до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе произошел взрыв в жилом доме, в результате инцидента пострадали два человека. Также сообщалось, что взрывом снесло пристройку к дому, по данным ГСЧС, инцидент произошел в результате утечки бытового газа.

Накануне в Винницкой области на трассе Житомир-Могилев-Подольский автомобиль Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat Doblo. В результате ДТП погибли четверо пассажиров обоих авто, водители в аварии выжили.