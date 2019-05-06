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У Маріуполі на смерть засипало піском двох дітей

Новини » Надзвичайні події    06.05.2019 - 09:19
У Маріуполі на смерть засипало піском двох дітей
Фото: місце трагедії в Маріуполі (dn.dsns.gov.ua)

Трагедія сталася в покинутому ангарі

В Маріуполі в покинутому ангарі на смерть засипало піском двох дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

Повідомляється, що напередодні ввечері до служби порятунку надійшов дзвінок про нещасний випадок на перехресті вулиці Очаківської та провулку Піщаного. За даними рятувальників, на території занедбаного ангара сталося осипання піску, в результаті чого загинули двоє хлопчиків 2007 та 2008 років народження. Тіла загиблих дістали до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Маріуполі стався вибух у житловому будинку, в результаті інциденту постраждали дві людини. Також повідомлялося, що вибухом знесло прибудову до будинку, за даними ДСНС, інцидент стався в результаті витоку побутового газу.

Напередодні у Вінницькій області на трасі Житомир-Могилів-Подільський автомобіль Mazda виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Fiat Doblo. В результаті ДТП загинули четверо пасажирів обох авто, водії в аварії вижили.

 

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