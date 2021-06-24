UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Мариуполе в кафе устроили драку со стрельбой, есть раненый

Автор: РБК-Украина

Вчера, 23 июня, в Мариуполе произошла драка со стрельбой в кафе в Приморском районе. Один человек получил ранение.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Информация об инциденте поступила правоохранителям в 23:41.

На место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Установлено, что драка происходила между двумя приятелями: 30-летний мужчина несколько раз выстрелил в 27-летнего оппонента из травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали в больницу и оказали медицинскую помощь.

Полицейские изъяли пистолет, а нарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За это правонарушение предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы. Продолжаются оперативные и следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в причастности к массовой драке со стрельбой подозревают четырех человек. Ранены двое мужчин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Стрельба