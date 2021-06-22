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Массовая драка со стрельбой в центре Николаева: полиция сообщила подробности

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Вторник 22 июня 2021 13:52
Массовая драка со стрельбой в центре Николаева: полиция сообщила подробности Фото: в Николаеве к массовой драке со стрельбой причастны четыре человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Николаеве в причастности к массовой драке со стрельбой подозревают четырех человек. Они отказываются давать показания.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

В полиции напомнили, что конфликт произошел возле бара по улице Соборная между двумя группами людей. В результате стрельбы ранения в грудь получили двое мужчин.

Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, один из них на утро самовольно покинул медицинское учреждение.

Полицейские установили местонахождение всех участников стрельбы - ими оказались трое жителей Николаевского района в возрасте от 32-х до 35-ти лет и житель Винницкой области.

"Сейчас с ними проводятся следственные действия. В больнице остается 32-летний винничанин", - уточнили в полиции.

Выстрелы произвели из оружия травматического действия.

"Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта. Фигуранты от показаний отказываются, а также не желают рассмотрения уголовного производства", - добавили правоохранители.

Следователи по указанному факту открыли уголовное производство по ст. 2 ст. 296 УК "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что один из задержанных за стрельбу в Николаеве отрицает свою причастность и обвинил полицию в том, что ему подбросили оружие.

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Николаев Стрельба
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