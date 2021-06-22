Массовая драка со стрельбой в центре Николаева: полиция сообщила подробности
В Николаеве в причастности к массовой драке со стрельбой подозревают четырех человек. Они отказываются давать показания.
В полиции напомнили, что конфликт произошел возле бара по улице Соборная между двумя группами людей. В результате стрельбы ранения в грудь получили двое мужчин.
Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, один из них на утро самовольно покинул медицинское учреждение.
Полицейские установили местонахождение всех участников стрельбы - ими оказались трое жителей Николаевского района в возрасте от 32-х до 35-ти лет и житель Винницкой области.
"Сейчас с ними проводятся следственные действия. В больнице остается 32-летний винничанин", - уточнили в полиции.
Выстрелы произвели из оружия травматического действия.
"Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта. Фигуранты от показаний отказываются, а также не желают рассмотрения уголовного производства", - добавили правоохранители.
Следователи по указанному факту открыли уголовное производство по ст. 2 ст. 296 УК "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что один из задержанных за стрельбу в Николаеве отрицает свою причастность и обвинил полицию в том, что ему подбросили оружие.