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У Маріуполі в кафе влаштували бійку зі стріляниною, є поранений

Автор: РБК-Україна

Вчора, 23 червня, у Маріуполі сталася бійка зі стріляниною у кафе в Приморському районі. Одна людина отримала поранення.

Про це повідомили у прес-службі поліції.

Інформація про інцидент надійшла правоохоронцям о 23:41.

На місце події прибули екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Встановлено, що бійка відбувалася між двома приятелями: 30-річний чоловік декілька разів вистрілив у 27-річного опонента з травматичної зброї. Постраждалого госпіталізували до лікарні та надали медичну допомогу.

Поліцейські вилучили пістолет, а порушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За це правопорушення передбачено від 3 до 7 років позбавлення волі. Тривають оперативні та слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві в причетності до масової бійки зі стріляниною підозрюють чотирьох людей. Поранено двоє чоловіків.

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Стрільба