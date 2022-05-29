ru ua
Вс, 29 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Мариуполе инфекции могут забрать жизни тысячи жителей, - мэр

Новина українською →
Мариуполь, Воскресенье 29 мая 2022 01:19
В Мариуполе инфекции могут забрать жизни тысячи жителей, - мэр Фото: в Мариуполе из-за инфекций могут погибнуть тысячи местных жителей (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В Мариуполе Донецкой области летом могут возникнуть вспышки инфекционных заболеваний - дизентерии, чумы и др. Это грозит гибелью тысяч местных жителей, которых не выпускают российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мариуполя Вадима Бойченко в эфире телемарафона.

По его словам, захватчики в Мариуполе Донецкой области убили 22 тысячи человек, что привело к стихийным захоронениям. В "плену" остается еще более 100 тысяч жителей.

Врачи говорят, что неработающая канализация, отсутствие сбора мусора и потепление, может привести к вспышкам инфекций.

Напомним, в Херсонской области оккупанты разыскивают мариупольцев, чтобы отправить домой. Захватчики готовят автобусы для возвращения людей в город.

Мы также писали о том, что в Мариуполе под завалами завода "Октябрь" выявили 70 тел погибших. По совам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, людей заперло обломками здания после обстрела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Донбасс
NEWS
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада