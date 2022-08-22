В Мариуполе горит авто на месте недавнего покушения на гауляйтера (видео)

В понедельник, 22 августа, в Мариуполе загорелся автомобиль. ЧП случилось на том самом месте, где недавно было совершено покушение на местного гауляйтера Константина Иващенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Петра Андрющенко.
"В Мариуполе очередной взорванный взрывчаткой сожженный автомобиль. Прямо сейчас. Снова по пр. Металлургов, в районе зоопарка", - написал он.
По мнению Андрющенко, это последствия криминальной борьбы за влияние от приспешников куратора от России - криминального авторитета Петра Иванова.
"Опасные 90-е усугубляют опасность в Мариуполе. Главная битва сейчас развернулась между Иващенко, который пытается перейти из контроля Иванова-Саблина под контроль Пушилина (ФСБ против ФСБ), и представителями Иванова. Поэтому нас ждет новая волна покушений, подрывов и поджогов. Россия и бандитизм - синонимы. Теперь - буквально", - добавил советник мэра.
Как сообщалось, в Мариуполе пытались убить гауляйтера Константина Иващенко 20 августа.
Напомним, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики периодически с помощью автоматных очередей устраивают "разборки" за награбленное имущество.
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