В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Иващенко, - мэрия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.

"В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Иващенко. К сожалению, пока не очень удачно. Но, это только начало", - написал он.

Ранее Андрющенко писал, что так называемый "мэр" Мариуполя на встречах с мариупольцами заявлял, что город якобы собираются присоединить к Ростовской области РФ.