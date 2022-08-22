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В Маріуполі палає авто на місці нещодавнього замаху на гауляйтера (відео)

Фото: у Маріуполі горить авто на місці нещодавнього замаху на гауляйтера Іващенка (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

В понеділок, 22 серпня, в Маріуполі загорівся автомобіль. НП трапилась на тому самому місці, де нещодавно було скоєно замах на місцевого гауляйтера Костянтина Іващенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Петра Андрющенка.

"В Маріуполі чергова підрвана вибухівкою спалена автівка. Прямо зараз. Знову по пр. Металургів, в районі зоопарку", - написав він.

На думку Андрющенка, це наслідки кримінальної боротьби за вплив від поплічників куратора від Росії - кримінального авторитету Петра Іванова.

"Небезпечні 90-ті посилюють небезку в Маріуполі. Головна битва зараз розгорнулась між Іващенко, який намагається перейти з контролю Іванова-Сабліна під контроль Пушиліна (ФСБ проти ФСБ), та представниками Іванова. Тому нас чекає нова хвиля замахів, підривів та підпалів. Росія та бандитизм - синоніми. Тепер - буквально", - додав радник мера.

Як повідомлялось, у Маріуполі намагалися вбити гауляйтера Костянтина Іващенка 20 серпня.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники періодично за допомогою автоматних черг влаштовують "розбірки" за награбоване майно.

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Маріуполь