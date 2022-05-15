В Мариуполе фиксируют значительный всплеск смертности, - мэрия

В Мариуполе повысился уровень смертности. Причем умирают не только пенсионеры, но и люди среднего возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Петра Андрющенко.

"Многие люди среднего возраста умирают. Уровень смертности таков, что на месте эксгумированных могил во дворах сразу возникают новые. Печальный поток смерти не спадает", - констатирует он.

По словам Андрющенко, люди гибнут не от обстрелов, а от последствий оккупации.

"Нервные срывы, отсутствие медицинского сервиса, антисанитария и уничтоженный иммунитет из-за голода - четыре всадника Апокалипсиса в Мариуполе", - объяснил причины он.