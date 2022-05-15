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В Маріуполі фіксують значний сплеск смертності, - мерія

Фото: Маріуполь (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Наталія Гурковська

В Маріуполі підвищився рівень смертності. При чому помирають не тільки пенсіонери, але і люди середнього віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Петра Андрющенка.

"Багато людей середнього віку помирає. Рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил у дворах одразу виникають нові. Сумний потік смерті не спадає", - констатує він.

За словами Андрющенка, люди гинуть не від обстрілів, а від наслідків окупації.

"Нервові зриви, відсутність медичного сервісу, антисанітарія та знищений імунітет через голод - чотири вершника Апокаліпсиса в Маріуполі", - пояснив причини він.

Як повідомлялося, мешканці Маріуполя утворюють величезні черги за питною водою. Її на всіх не вистачає.

Крім того, російські окупанти у Маріуполі намагаються відновити електропостачання. Але через короткі замикання масово горять квартири.

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Маріуполь