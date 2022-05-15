В Маріуполі фіксують значний сплеск смертності, - мерія

"Багато людей середнього віку помирає. Рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил у дворах одразу виникають нові. Сумний потік смерті не спадає", - констатує він.

За словами Андрющенка, люди гинуть не від обстрілів, а від наслідків окупації.

"Нервові зриви, відсутність медичного сервісу, антисанітарія та знищений імунітет через голод - чотири вершника Апокаліпсиса в Маріуполі", - пояснив причини він.