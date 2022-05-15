В Маріуполі фіксують значний сплеск смертності, - мерія
В Маріуполі підвищився рівень смертності. При чому помирають не тільки пенсіонери, але і люди середнього віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Петра Андрющенка.
"Багато людей середнього віку помирає. Рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил у дворах одразу виникають нові. Сумний потік смерті не спадає", - констатує він.
За словами Андрющенка, люди гинуть не від обстрілів, а від наслідків окупації.
"Нервові зриви, відсутність медичного сервісу, антисанітарія та знищений імунітет через голод - чотири вершника Апокаліпсиса в Маріуполі", - пояснив причини він.
Як повідомлялося, мешканці Маріуполя утворюють величезні черги за питною водою. Її на всіх не вистачає.
Крім того, російські окупанти у Маріуполі намагаються відновити електропостачання. Але через короткі замикання масово горять квартири.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.