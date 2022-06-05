У Маріуполі двоє людей підірвалися на замінованому пляжі, серед них дитина
Двоє жителів Маріуполя підірвалися на замінованому російськими окупантами пляжі. Одним із загиблих виявився восьмирічний хлопчик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера міста Петра Андрющенка.
Трагедія сталася 3 червня на пляжі "Піщаний" біля порту. Напередодні інциденту окупаційна влада заявила, що розмінувала пляж.
" Після цього розмінування голова окупаційної адміністрації Маріуполя Костянтин Іващенко наголосив що пляжі розміновано і відкрито до відвідування. Наслідок - дві смерті маріупольців... Незважаючи на трагедію, окупаційна адміністрація міста разом з пропагандистами продовжує закликати людей на пляжі. Красиві фото та відео їм точно важливіше за життя людей", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, схожий інцидент стався у курортному селищі Лазурне Херсонської області. Там на пляжі на ворожій міні підірвалися троє людей.
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