Российские войска заминировали пляжи возле Скадовска: погибли три человека
Российские оккупанты заминировали пляжи в курортных поселках вблизи Скадовска Херсонской области. Из-за действий военных РФ по меньшей мере три человека погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Херсонской области.
Трагедия произошла 3 июня в поселке Лазурное. Вблизи пансионата "Парус" местные жители подорвались на вражеской мине. Все они получили смертельные травмы.
Российские военные, устанавливая мины вдоль побережья Черного моря, нарушили требования Женевской конвенции о защите гражданского населения.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, в Николаевской области запретили посещать пляжи и прибрежные зоны.
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