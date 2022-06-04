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Российские войска заминировали пляжи возле Скадовска: погибли три человека

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Лазурное, Суббота 04 июня 2022 12:01
Российские войска заминировали пляжи возле Скадовска: погибли три человека Фото: в Лазурном на пляже подорвались люди (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты заминировали пляжи в курортных поселках вблизи Скадовска Херсонской области. Из-за действий военных РФ по меньшей мере три человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Херсонской области.

Трагедия произошла 3 июня в поселке Лазурное. Вблизи пансионата "Парус" местные жители подорвались на вражеской мине. Все они получили смертельные травмы.

Российские военные, устанавливая мины вдоль побережья Черного моря, нарушили требования Женевской конвенции о защите гражданского населения.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Николаевской области запретили посещать пляжи и прибрежные зоны.

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