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У Маріуполі депутати з ОПЗЖ коригували вогонь окупантів та сприяли створенню гумкатастрофи

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Маріуполь, Середа 13 квітня 2022 11:29
У Маріуполі депутати з ОПЗЖ коригували вогонь окупантів та сприяли створенню гумкатастрофи Фото: в Маріуполі депутати з ОПЗЖ коригували вогонь окупантів та сприяли створенню гумкатастрофи (zagittya)
Автор: Марія Кучерявець

У Маріуполі члени партії ОПЗЖ перейшли на бік російських окупаційних військ. Вони допомагали створити гуманітарну катастрофу та коригували ворожий вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

Петицію на конфіскацію майна колабораціоністів можна підписати за посиланням.

"Конфіскувати майно колабораціоністів та політиків з опзж/партії шарія на користь жертв російської агресії. Таку петицію на сайті Верховної ради України зареєстрував депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. Саме зрадники з опзж надали окупантам інформацію про критичну інфраструктуру Маріуполя та місцезнаходження складів з продовольством. Вони фактично корегували ворожий вогонь та допомогли створити гуманітарну катастрофу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський повідомив про затримання проросійського політика та нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

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