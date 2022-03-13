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Мариуполь, зона ООС и Николаев. Арестович назвал главные линии наступления оккупантов

Автор: Антон Федорцив

Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович озвучил основные направления российских атак на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

"Сейчас определилось точно, куда противник наступает. Это Мариуполь, это зона ООС и Николаев. Еще пару "кишок" они пустили на Кривой Рог, но их там хорошо встретили", – заявил Арестович.

В свою очередь Генштаб ВСУ анонсировал наступление врага на Угледар. Тем временем российские оккупанты в очередной раз остановили гуманитарную помощь для заблокированного Мариуполя.

К слову, наступление российских войск на Киев сорвано Вооруженными силами Украины.

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