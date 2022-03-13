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Арестович о возможности наступления на Киев: можно не волноваться, все силы разбиты

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Воскресенье 13 марта 2022 19:51
Арестович о возможности наступления на Киев: можно не волноваться, все силы разбиты Фото: Алексей Арестович (24tv ua)
Автор: Анна Шиканова

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что угрозы для Киева сейчас нет и в ближайшее время не просматривается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Арестовича в эфире телемарафона UAразом.

"О Киеве можно не волновать вообще. Все силы, которые направлялись на Киев, были разбиты. Они стали в оборону. Сейчас ходят пешком по селам, потому что двигаться не могут, потому что топлива нет", - сообщил Арестович о ситуации в столице.

Он подчеркнул, что сейчас угрозы для Киева нет.

"Угрозы непосредственно Киеву нет и в ближайшее время не просматривается. Так же Харьков, Сумы, Чернигов", - добавил советник главы ОП.

Напомним, ранее мы писали о том, что Алексей Арестович назвал направление, которое определил для себя противник.

А также мы сообщали о том, что Зеленский сменил главу управления СБУ во Львовской области.

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