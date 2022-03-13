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Маріуполь, зона ООС і Миколаїв. Арестович назвав головні напрямки наступу окупантів

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Неділя 13 березня 2022 19:51
Маріуполь, зона ООС і Миколаїв. Арестович назвав головні напрямки наступу окупантів Фото: Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович озвучив основні напрямки російських атак на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

"Зараз визначилося точно, куди противник наступає. Це Маріуполь, це зона ООС та Миколаїв. Ще пару "кишок" вони пустили на Кривий Ріг, але їх там добряче зустріли", – заявив Арестович.

Натомість Генштаб ЗСУ анонсував наступ ворога на Вугледар. Тим часом російські окупанти вкотре зупинили гуманітарну допомогу для заблокованого Маріуполя.

До слова, наступ російських військ на Київ наразі зірвано Збройними силами України.

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