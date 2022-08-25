Мариуполь затянуло дымом из-за массовых пожаров
В оккупированном Мариуполе массовые пожары, в результате город затянуло дымом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Петра Андрющенко.
По его словам, весь город в дыму и пожарах, а люди ездят на пляжи за песком, чтобы самостоятельно их потушить.
"Воды нет. Так называемое МЧС, понимая что здесь не намародеришь - не берет или бросает трубку. Оккупационного руководства в городе нет. Хаос и разрушение. Стандартные последствия русского мира в полной мере", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что коллаборанты проводят перепись населения Мариуполя, готовясь к так называемому "референдуму". По данным разведки, люди не горят желанием принимать в этом участие.
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