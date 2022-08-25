Мариуполь затянуло дымом из-за массовых пожаров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Петра Андрющенко.

По его словам, весь город в дыму и пожарах, а люди ездят на пляжи за песком, чтобы самостоятельно их потушить.

"Воды нет. Так называемое МЧС, понимая что здесь не намародеришь - не берет или бросает трубку. Оккупационного руководства в городе нет. Хаос и разрушение. Стандартные последствия русского мира в полной мере", - отметил он.