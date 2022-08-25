ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Маріуполь затягнуло димом через масові пожежі

Новость на русском →
Маріуполь, Четвер 25 серпня 2022 17:25
Маріуполь затягнуло димом через масові пожежі Фото: зруйнований Маріуполь (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

В окупованому Маріуполі масові пожежі, в результаті місто затягнуло димом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Петра Андрющенка.

За його словами, все місто в диму і пожежах, а люди їздять на пляжі за піском, щоб самостійно їх загасити.

"Води немає. Так зване МНС, розуміючи що тут не намародериш - не бере або кидає трубку. Окупаційного керівництва в місті немає. Хаос і руйнування. Стандартні наслідки російського світу в повній мірі", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колаборанти проводять перепис населення Маріуполя, готуючись до так званого "референдуму". За даними розвідки, люди не горять бажанням брати в цьому участь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Пожежа
NEWS
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження