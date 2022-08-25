Маріуполь затягнуло димом через масові пожежі
В окупованому Маріуполі масові пожежі, в результаті місто затягнуло димом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Петра Андрющенка.
За його словами, все місто в диму і пожежах, а люди їздять на пляжі за піском, щоб самостійно їх загасити.
"Води немає. Так зване МНС, розуміючи що тут не намародериш - не бере або кидає трубку. Окупаційного керівництва в місті немає. Хаос і руйнування. Стандартні наслідки російського світу в повній мірі", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колаборанти проводять перепис населення Маріуполя, готуючись до так званого "референдуму". За даними розвідки, люди не горять бажанням брати в цьому участь.
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