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Коллаборанты в Мариуполе проводят перепись, готовясь к "референдуму", - разведка

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Мариуполь, Четверг 25 августа 2022 12:30
Коллаборанты в Мариуполе проводят перепись, готовясь к "референдуму", - разведка Фото: в Мариуполе коллаборанты проводят перепись населения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно оккупированном Мариуполе коллаборанты проводят перепись населения, готовясь к так называемому "референдуму". Однако жители не собираются принимать в нем участие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, коллаборанты, обычно 2-3 женщины, посещают частные дома и квартиры. Они проводят перепись, требуют предоставить документы с пропиской. Также они запрашивают информацию о ближайших родственниках, чтобы якобы обеспечить их светом и газом.

В неофициальных разговорах коллаборанты отмечают, что большинство населения отказывается участвовать в российском "референдуме". По их оценкам лишь около 5-7% опрошенных четко выразили готовность прийти на "избирательные участки".

Сейчас в Мариуполе в основном остались люди в возрасте 45-70 лет. Они озлобленно относятся к России и оккупантам.

Также коллаборанты отмечают, что точной даты проведения "референдума" нет. Они не уверены, что он состоится 11 сентября, как было анонсировано ранее.

"Пока оккупационные власти Мариуполя стараются не поднимать тему "референдума" и концентрируются на пиар-акциях по пропаганде результатов работы по обеспечению населения социальной помощью, продуктами питания и подготовкой к зимнему периоду", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты собираются с 1 сентября прекратить выдавать "гуманитарку" жителям. Как одну из причин называют низкий спрос среди мариупольцев на получение паспорта РФ.

Напомним, недавно в Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Константина Иващенко. Ранее так называемый "мэр" заявлял, что украинский город якобы присоединится к Ростовской области РФ.

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