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Мариуполь залило водой: движение транспорта ограничили, свет отключили

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня кроме Одессы, ливень накрыл Мариуполь. В городе затопило дороги и тротуары, ряд электроподстанций был обесточен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на mrpl.city.

С самого утра спасательная аварийно-водолазная служба горсовета перешла в режим повышенной готовности к ЧС природного характера.

Некоторые коммунальные автобусы Мариуполя временно изменили маршрут движения из-за скопления воды на дорогах. А водители троллейбусов и трамваев были вынуждены остановить транспортные средства.

На пересечении улиц Казанцева и Митрополитской забита ливневка. Стремительный поток воды несся по склону, не давая водителям дойти до своих автомобилей.

В результате непогоды местные жители остались без света.

В пресс-службе полиции Донецкой области сообщили, что из-за сильного ливня временно невозможно движение через улицу Седьмой проезд, Торговая, на перекрестке "5-ти дорог", под мостом по улице Громовой, ЖМР Кирова.

Фото: ливень накрыл Мариуполь (mrpl)

Напомним, на этой неделе в Украине идут сильные дожди. В частности, Одессу ночью накрыл мощный ливень.

Из-за ухудшения погоды в работе транспорта Одессы произошел сбой.

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Мариупольливень