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Маріуполь залило водою: рух транспорту обмежили, світло відключили

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні крім Одеси, злива накрила Маріуполь. У місті затопило дороги та тротуари, ряд електропідстанцій було знеструмлено.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на mrpl.city.

З самого ранку рятувальна аварійно-водолазна служба міськради перейшла в режим підвищеної готовності до НС природного характеру.

Деякі комунальні автобуси Маріуполя тимчасово змінили маршрут руху через скупчення води на дорогах. А водії тролейбусів і трамваїв були змушені зупинити транспортні засоби.

На перетині вулиць Казанцева і Митрополичої забита лівневка. Стрімкий потік води нісся по схилу, не даючи водіям дійти до своїх автомобілів.

В результаті негоди місцеві жителі залишилися без світла.

У прес-службі поліції Донецької області повідомили, що через сильну зливу тимчасово неможливий рух через вулицю Сьомий проїзд, Торгова, на перехресті "5-ти доріг", під мостом по вулиці Громової, ЖМР Кірова.

Фото: злива накрила Маріуполь (mrlp)

Нагадаємо, цього тижня в Україні йдуть сильні дощі. Зокрема, Одесу вночі накрила потужна злива.

Через погіршення погоди в роботі транспорту Одеси стався збій.

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Маріупольливень