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Мариуполь возьмут под усиленную охрану из-за обострения на Донбассе 

Автор: Илона Свиридова

Из-за обострения на Донбассе и российской угрозы будет усилена охрана Мариуполя. Этот режим обеспечит готовность к любым ситуациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко провел селекторное совещание с главами ОГА и мэрами по введению чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где идет операция Объединенных сил.

"…участники обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя, охрана которого будет усилена", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на учения Сил территориальной обороны призовут более 14 тысяч резервистов. Сборы планируется провести в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске.

Отметим, у президента Владимира Зеленского не исключили, что во время чрезвычайного положения могут ограничить движение между областями.

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МариупольЧрезвычайное положение