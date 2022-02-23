ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Зеленского не исключили, что во время ЧП могут ограничить движение между областями

Новина українською →
Киев, Среда 23 февраля 2022 19:51
У Зеленского не исключили, что во время ЧП могут ограничить движение между областями Фото: представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Представитель президента в Конституционном суде, член комитета по нацбезопасности от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что во время чрезвычайного положения в Украине может быть ограничено движение граждан между областями. Он также сказал, что может быть принято решение об ограничении движения транспортных средств, их проверке, а также документов у людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украина 24".

При этом он добавил, что постановление президента о введении чрезвычайного положения в Украине намерен предотвратить угрозы, которых еще нет.

"Этот указ (о введении режима ЧП, - ред.) имеет целью предотвратить те угрозы, которых на сегодняшний день еще нет, но они могут иметь место. В том числе и диверсионные акты, и разжигание вражды, создание массовых беспорядков. Поэтому этим указом предлагается запрет забастовок", - заявил Вениславский.

Напомним, 23 февраля на заседании СНБО принял решение ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей.

Подробнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чрезвычайное положение Украина
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина