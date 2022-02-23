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Маріуполь візьмуть під посилену охорону через загострення на Донбасі 

Автор: Ілона Свиридова

Через загострення на Донбасі та російську загрозу буде посилена охорона Маріуполя. Цей режим забезпечить готовність до будь-яких ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко провів селекторну нараду з головами ОДА і мерами щодо введення надзвичайного стану на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де йде операція Об'єднаних сил.

"...учасники обговорили плани дій в різних ситуаціях, організацію роботи медичних установ, дії військово - цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей, місцевої влади Маріуполя, охорона якого буде посилена", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на навчання Сил територіальної оборони закличуть понад 14 тисяч резервістів. Збори планується провести в Маріуполі, Сєвєродонецьку та Краматорську.

Зазначимо, у президента Володимира Зеленського не виключили, що під час надзвичайного стану можуть обмежити рух між областями.

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МаріупольНадзвичайний стан