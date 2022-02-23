Маріуполь візьмуть під посилену охорону через загострення на Донбасі 

Через загострення на Донбасі та російську загрозу буде посилена охорона Маріуполя. Цей режим забезпечить готовність до будь-яких ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

Повідомляється, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко провів селекторну нараду з головами ОДА і мерами щодо введення надзвичайного стану на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де йде операція Об'єднаних сил.

"...учасники обговорили плани дій в різних ситуаціях, організацію роботи медичних установ, дії військово - цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей, місцевої влади Маріуполя, охорона якого буде посилена", - йдеться в повідомленні.