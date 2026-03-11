Маріуполь, Сизрань і Самару атакували дрони: виникли пожежі, здетонував БК

Згідно з публікаціями в пабліках, першим під атаку потрапив Маріуполь. Буквально відразу після початку нової доби, під Маріуполем, як стверджується, був атакований склад БК, після чого почалася детонація. Хоча пізніше в деяких канал писали, що атака сталася в самому місті.

Через кілька годин стало відомо, що під удар дронів потрапили вже російські міста. Зокрема, в Сизрані нібито був збитий безпілотник, після чого почалася пожежа. Що насправді горить - жодних деталей поки що немає. Однак росіяни скаржилися, що чули близько 10 гучних вибухів у різних районах міста.

Також додамо, що цієї ночі серії вибухів прогриміли в Сочі та Самарі. Жодних офіційних коментарів про наслідки поки що не було.