RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Мариуполь, Сызрань и Самару атаковали дроны: возникли пожары, сдетонировал БК

03:15 11.03.2026 Ср
2 мин
Очередные "хлопки" привели к пожарам
aimg Эдуард Ткач
Фото: местные власти события пока не комментируют (Getty Images)

В ночь на 11 марта неизвестные атаковали временно оккупированный Мариуполь, а также ряд российских городов. После обстрелов возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые и российские Telegram-каналы.

Читайте также: Спутниковые снимки показали масштаб мариупольского кладбища: доказательство военных преступлений РФ

Согласно публикациям в пабликах, первым под атаку попал Мариуполь. Буквально сразу после начала новых суток, под Мариуполем, как утверждается, был атакован склад БК, после чего началась детонация. Хотя позже в некоторых канал писали, что атака произошла в самом городе.

Через пару часов стало известно, что под удар дронов попали уже российские городе. В частности, в Сызрани якобы был сбит беспилотник, после чего начался пожар. Что на самом деле горит - никаких деталей пока нет. Однако россине жаловались, что слышали около 10 громких взрывов в разных районах города.

Также добавим, что этой ночью серии взрывов прогремели в Сочи и Самаре. Никаких официальных комментариев о последствиях пока не было.

Другие удары по врагу

Напомним, что это уже далеко не первая атака дронов по временно оккупированным украинским населенным пунктам и городам.

Например, 22 февраля командующий Силами беспилотных сил ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что в эту ночь была проведена операция, в результате которой возле Донецка и Мариуполя были поражены ЗРК "ТОР".

Также президент Украины Владимир Зеленский 10 марта рассказал, что в этот день украинские защитники нанесли удар по вопросу заводу россиян в Брянске. Объект производит важные для ракет компоненты.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияВойна в УкраинеДрони