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Мариуполь сегодня разделен на две части, - мэр о боях в городе

Фото: последствия обстрелов войсками РФ и боев в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько

В осажденном российскими войсками Мариуполе продолжаются уличные бои, и враг сейчас контролирует часть города, имея значительный численный перевес. Однако украинские защитники продолжают стойкую оборону.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью "РБК-Украина".

Городской глава отметил, что находится на постоянной связи с военными ВСУ, которые держат оборону Мариуполя.

"К сожалению, это очень сложно. Государство во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Владимиром Зеленским делает все возможное и невозможное, чтобы наши ребята держались. Есть такое устойчивое ощущение, что двое суток назад наши ребята получили дополнительные ресурсы, чтобы и дальше держать город", - сказал он.

По оценкам городских властей, Мариуполь сегодня "разделен" надвое: 50% сегодня под контролем войск РФ и боевиков "ДНР", а 50% - держат украинские бойцы.

"Но нужно понимать, что военных, наступающих на наш город, очень много. Они количественно в разы превалируют тех ребят, которые сегодня защищают украинский Мариуполь. На одного нашего бойца приходится 10 или 15 военных агрессора", - сказал Бойченко.

Мэр также указал на систематические обстрелы города российскими захватчиками.

"Они метр за метром и из моря, и из воздуха уничтожают всю инфраструктуру города, выжигают его вдребезги и оставляют только пепел. И так примерно по 15 метров в сутки. Атакуют самолетами, кораблями. Нашим ребятам очень тяжело держаться, но они держатся", - рассказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский выразил надежду, что ответ о спасении Мариуполя может появиться в ближайшие дни или часы.

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МариупольВадим БойченкоВойна России против Украины