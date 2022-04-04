Зеленский о спасении Мариуполя: ответ появится в ближайшие дни или часы

По его словам, в Мариуполе на сегодня одна из самых сложных ситуаций.

"Боюсь, что обо всех сценариях я вам не смею говорить. Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи я ежедневно. Говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией. Не просто там. Думаю, что ближайшие дни, а может быть, ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос. Зависит все, вы знаете, к сожалению, от кого", - отметил Зеленский.