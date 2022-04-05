Маріуполь сьогодні розділений на дві частини, - мер про бої в місті

В обложеному російськими військами Маріуполі тривають вуличні бої, і ворог зараз контролює частину міста, маючи значну чисельну перевагу. Однак українські захисники продовжують стійку оборону.
Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю "РБК-Україна".
Міський голова зазначив, що перебуває на постійному зв'язку з військовими ЗСУ, які тримають оборону Маріуполя.
"На жаль, це вкрай складно. Держава на чолі з Верховним головнокомандувачем Збройних сил України Володимиром Зеленським робить усе можливе і неможливе, щоби наші хлопці трималися. Є таке стійке відчуття, що дві доби тому наші хлопці отримали додаткові ресурси, щоби й надалі тримати місто", - сказав він.
За оцінками міської влади, Маріуполь сьогодні "розділений" надвоє: 50% сьогодні під контролем військ РФ і бойовиків "ДНР", а 50% - тримають українські бійці.
"Але потрібно розуміти, що військових, які наступають на наше місто, дуже багато. Вони кількісно в рази переважають тих хлопців, які сьогодні боронять український Маріуполь. На одного нашого бійця приходиться 10 або 15 військових агресора", - сказав Бойченко.
Мер також вказав на систематичні обстріли міста російськими загарбниками.
"Вони метр за метром і з моря, і з повітря знищують всю інфраструктуру міста, випалюють його вщент і залишають тільки попіл. І так приблизно по 15 метрів за добу. Атакують літаками, кораблями. Нашим хлопцям дуже важко триматися, але вони тримаються", - розповів він.
Раніше президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що відповідь про порятунок Маріуполя може з'явитися найближчими днями або годинами.
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