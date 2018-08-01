"Мариуполь" прибыл в Одессу на ответный матч против "Юргордена"

Команда Бабича проведет второй поединок 2 раунда квалификации Лиги Европы

"Мариуполь" прибыл в Одессу, где сыграет ответный матч 2 раунда квалификации Лиги Европы против шведского "Юргордена". Об этом сообщает официальный сайт приазовского клуба.

Проведя утреннюю тренировку на базе 31 июля, мариупольцы отправились в Одессу на клубном автобусе и в общей сложности провели в дороге 10 часов.

Главный тренер приазовцев Александр Бабич рассказал о подготовке команды к игре.

"Играть со шведами одинаково нелегко. Мы не хотим играть на удержание. Мы понимаем, что соперник силен и если мы будем играть от обороны - это может не оправдаться. Есть время подумать. Мы смотрели последнюю игру "Юргордена". Тяжелый матч для них вышел. Конечно, у нас не так много времени и вариантов для ротации. Самое первое сейчас - восстановиться.

Мы бы очень хотели, чтобы одесские болельщики нас поддержали. Приятно играть, когда тебя поддерживают трибуны. Очень на это рассчитываем. Ведь мы защищаем цвета Украины и это наш дебют", - отметил наставник.

Поединок в Одессе состоится в четверг, 2 августа, начало - в 20:00.

Напомним, первый матч, который прошел в Швеции, завершился вничью - 1:1.