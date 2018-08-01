"Маріуполь" прибув до Одеси на матч-відповідь проти "Юргорден"

Команда Бабича проведе другий поєдинок 2 раунду кваліфікації Ліги Європи

"Маріуполь" прибув до Одеси, де зіграє матч-відповідь 2 раунду кваліфікації Ліги Європи проти шведського "Юргорден". Про це повідомляє офіційний сайт приазовського клубу.

Провівши ранкове тренування на базі 31 липня, маріупольці вирушили в Одесу на клубному автобусі і в цілому провели в дорозі 10 годин.

Головний тренер приазовців Олександр Бабич розповів про підготовку команди до гри.

"Грати з шведами однаково нелегко. Ми не хочемо грати на утримання. Ми розуміємо, що суперник сильний і якщо ми будемо грати від оборони - це може не виправдатися. Є час подумати. Ми дивилися останню гру "Юргордена". Важкий матч для них вийшов . Звичайно, у нас не так багато часу і варіантів для ротації. Найперше зараз - відновитися.

Ми б дуже хотіли, щоб одеські вболівальники нас підтримали. Приємно грати, коли тебе підтримують трибуни. Дуже на це розраховуємо. Адже ми захищаємо кольори України і це наш дебют", - зазначив наставник.

Поєдинок в Одесі відбудеться в четвер, 2 серпня, початок - о 20:00.

Нагадаємо, перший матч, який пройшов в Швеції, завершився внічию - 1:1.