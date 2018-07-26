"Мариуполь" стартовал в квалификации Лиги Европы с ничьей

Приазовская команда не смогла обыграть шведский "Юргорден"

"Мариуполь" сыграл вничью со шведским "Юргорденом" в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы. Матч завершился со счетом 1:1.

Счет открыли приазовцы, когда на 37 минуте отличился защитник Сергей Яворский. Шведской команде удалось отыграться лишь на 94 минуте матча благодаря голу Алиу Баджи.

Ответная игра между украинской и шведской командами пройдет в Одессе в четверг, 2 августа. Если "Мариуполь" преодолеет второй раунд отбора Лиги Европы, то его соперником по следующему кругу квалификации станет победитель матчей между французским "Бордо" и латвийским "Вентспилсом".

"Мариуполь" уже провел один официальный матч в этом сезоне и в 1 туре украинской Премьер-лиги, где уступил в гостях луганской "Зари" - 1:2.