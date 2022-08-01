Мы не Мариуполь. Ким рассказал о ситуации в Николаеве

"Очень сильно страдает наша инфраструктура, разрушают город. Но, счастье в том, что у нас, слава Богу, мало убитых, мало раненых. Святой Николай нас бережет. Поэтому мы не Мариуполь", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что в Николаеве открыты магазины и другие заведения.

Также глава Николаевский ОВА сообщил, что сегодня он разговаривал с министром инфраструктуры Александром Кубраковым.

"Возможно через пару недель будет понятие, могут ли открыться николаевские порты. Поэтому в такой ситуации я точно понимаю, что мы идем к нашей победе", - сказал он.