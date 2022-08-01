Ми не Маріуполь. Кім розповів про ситуацію в Миколаєві

Інфраструктура Миколаєва сильно страждає через обстріли росіян. При цьому в місті не така велика кількість убитих і поранених людей, як у Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма .

"Дуже сильно страждає наша інфраструктура, руйнують місто. Але, щастя в тому, що у нас, слава Богу, мало вбитих, мало поранених. Святий Миколай нас береже. Тому ми не Маріуполь", - сказав він.

Крім того, він зазначив, що в Миколаєві відкриті магазини і інші заклади.

Також глава Миколаївський ОВА відмітив, що сьогодні він розмовляв з міністром інфраструктури Олександром Кубраковым.

"Можливо через пару тижнів буде розуміння, чи можуть відкритися миколаївські порти. Тому в такій ситуації я точно розумію, що ми йдемо до нашої перемоги", - сказав він.