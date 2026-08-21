Маріонетка Ірану. США ввели додаткові санкції проти "Хезболли"
У четвер, 20 серпня, США оголосили про нові санкції проти ймовірної мережі фінансування "Хезболли". Причиною став тісний зв'язок із Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
У заяві Мінфіну США сказано, що юридичне визначення "Хезболли" як терористичної організації була доповнена. Тепер там зазначено, що вона діє "на користь і на службі іранського режиму під керівництвом КВІР", зокрема його елітного підрозділу "Кудс".
The Times of Israel зазначає, що 1997 року США внесли "Хезболлу" до списку "іноземних терористичних організацій, а в 2001 році змінили цей статус на "спеціально позначену глобальну терористичну групу".
Повертаючись до заяви Мінфіну, там сказано, що санкції спрямовані проти 10 осіб, які, ймовірно, входять до мережі, яка перераховує готівку "Хезболлі", яка вже неодноразово піддавалася санкціям США.
"Мережа використовує кур'єрів, які подорожують комерційними авіалініями між Ліваном, Туреччиною, ОАЕ та Іраном, для переведення сотень мільйонів доларів між юрисдикціями, надаючи "Хезболлі" можливість отримувати іноземну валюту та обходити санкції поза формальною фінансовою системою", - резюмували у заяві.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, тиждень тому у ЗМІ була інформація, що Ізраїль та Ліван домовилися про те, які країни можуть стати потенційними учасниками міжнародної місії з перевірки роззброєння ХАМАС. Попередньо це Британія, Італія, Швейцарія та Індонезія.
Також ми писали, що глава Мінфіну США Скотт Бессент анонсував, що Вашингтон запровадить дуже жорсткі економічні обмеження проти Ірану. За його словами, деталі будуть відомі 24 серпня.