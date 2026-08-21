Маріонетка Ірану. США ввели додаткові санкції проти "Хезболли"

У четвер, 20 серпня, США оголосили про нові санкції проти ймовірної мережі фінансування "Хезболли". Причиною став тісний зв'язок із Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

У заяві Мінфіну США сказано, що юридичне визначення "Хезболли" як терористичної організації була доповнена. Тепер там зазначено, що вона діє "на користь і на службі іранського режиму під керівництвом КВІР", зокрема його елітного підрозділу "Кудс".

"Нове визначення уточнює, що "Хезболла" є іранською маріонетковою державою, а не самостійною організацією, як це передбачалося в попередньому визначенні. Це підкреслює, що "Хезболла" діє, практично не зважаючи на суверенітет Лівану, ліванський народ чи ліванську державу", - заявив представник Держдепу США.

The Times of Israel зазначає, що 1997 року США внесли "Хезболлу" до списку "іноземних терористичних організацій, а в 2001 році змінили цей статус на "спеціально позначену глобальну терористичну групу".

Повертаючись до заяви Мінфіну, там сказано, що санкції спрямовані проти 10 осіб, які, ймовірно, входять до мережі, яка перераховує готівку "Хезболлі", яка вже неодноразово піддавалася санкціям США.

"Мережа використовує кур'єрів, які подорожують комерційними авіалініями між Ліваном, Туреччиною, ОАЕ та Іраном, для переведення сотень мільйонів доларів між юрисдикціями, надаючи "Хезболлі" можливість отримувати іноземну валюту та обходити санкції поза формальною фінансовою системою", - резюмували у заяві.