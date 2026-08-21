Марионетка Ирана. США ввели дополнительные санкции против "Хезболлы"

В четверг, 20 августа, США объявили о новых санкциях против предполагаемой сети финансирования "Хезболлы". Причиной стала тесная связь с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

В заявлении Минфина США сказано, что юридическое определение "Хезболлы" как террористической организации было дополнено. Теперь там указано, что она действует "в интересах и на службе иранского режима под руководством КСИР", в частности его элитного подразделения "Кудс".

"Новое обозначение уточняет, что "Хезболла" является иранским марионеточным государством, а не самостоятельной организацией, как подразумевалось в предыдущем обозначении. Это подчеркивает, что "Хезболла" действует, практически не принимая во внимание суверенитет Ливана, ливанский народ или ливанское государство", - заявил представитель Госдепа США.

The Times of Israel отмечает, что в 1997 году США внесли "Хезболлу" в список "иностранных террористических организаций, а в 2001 году изменили этот статус на "специально обозначенную глобальную террористическую группу".

Возвращаясь к заявлению Минфина, там сказано, что санкции направлены против 10 человек, которые, предположительно, входят в сеть, которая перечисляет наличные деньги "Хезболле", которая уже неоднократно подвергалась санкциям США.

"Сеть использует курьеров, путешествующих коммерческими авиалиниями между Ливаном, Турцией, ОАЭ и Ираном, для перевода сотен миллионов долларов между юрисдикциями, предоставляя "Хезболле" возможность получать иностранную валюту и обходить санкции вне формальной финансовой системы", - резюмировали в заявлении.